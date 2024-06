Monica Ghiurco, cunoscuta pentru implicarea sa activa in promovarea educației de calitate și pentru abordarile sale inovatoare in domeniul jurnalismului educațional, va aduce o perspectiva valoroasa in procesul de selecție a profesorilor remarcabili din cadrul campaniei naționale „Liga Profesorilor Excepționali”, a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei. Emisiunea „Educația la Putere”, difuzata pe TVR 2 […] The post Monica Ghiurco, moderatoarea celei mai importante emisiuni din Romania despre educație, „Educația la Putere”, TVR 2, in comisia de evaluare finaliștilor campaniei naționale…