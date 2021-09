Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor demonstreaza ca nu are neaparat nevoie de fostul iubit milionar, de origine asiatica, pentru a se descurca peste Ocean. Revenita in Statele Unite, dupa vacanțele petrecute in Grecia și la sora sa, in Dubai, Moni duce in continuare un trai luxos și dupa desparțirea de Mr. Pink. Ce face Monica…

- Monica Gabor a petrecut o lunga perioada de timp la sora sa, Ramona Gabor, in Dubai, dupa ce s-a zvonit ca a rupt relația cu Mr. Pink, dovada fiind lipsa pozelor din social media, dar și mutarea pe meleagurile orientale. Acum, Monica s-a intors in America și a transmis un mesaj care a atras atenția…

- Monica Gabor a atras atenția cu cea mai recenta apariție pe rețelele de socializare. O buna perioada de timp aceasta a petrecut-o in Grecia și in Dubai, dar acum a anunțat ca a revenit in America, acolo unde locuiește de ani de zile. Vedeta a postat la secțiunea Instastory pe Instagram un scurt filmuleț…

- Toate cele trei surori s-au reunit in Dubai! Monica, Ramona și Alina s-au intalnit și s-au fotografiat in ipostaze inedite, intr-o locație de lux. Monica a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de suflet dedicat persoanelor speciale din viața ei. Cele trei surori și-au petrecut seara de sambata…

- Monica Gabor a lasat America pentru Dubai. Cel puțin asta reiese din imaginile postate de vedeta pe rețelele de socializare. Zambitoare și cu un look fresh, vedeta se bucura de vremea frumoasa din Emirate și de revederea cu Ramona. Cine a aparut in vacanța, alaturi de ea și de Ramona Gabor Dupa presupusa…

- Monica Gabor a parasit America și s-a refugiat la sora sa, in Dubai, acolo unde Ramona Gabor este stabilita de mai bine de 10 ani. Cum a fost surprinsa fosta doamna Columbeanu, departe de Mr. Pink.

- Monica Gabor și iubitul ei, americanul Mr. Pink traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 10 ani. Cei doi au fost discreți in privința relației lor, insa vedeta a postat numeroase imagini cu acesta și fiul lui, in mediul online. De ceva timp insa, fosta doamna Columbeanu s-a aflat in compania…

- Romica Tociu, caștigatorul ultimei ediții a emisiunii ”Te cunosc de undeva” (Antena 1), se pregatește de un chef de proporții, majoratul fiicei. Celebrul actor ne-a povestit, pentru impact.ro, despre Daria, care ii moștenește pasiunea pentru actorie: ”Anul viitor, ea va pleca in America, pentru studii!”…