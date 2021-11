Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor și partenerul ei, Mr. Pink, au participat impreuna la un eveniment privat, in strainatate, acolo unde cei doi s-au afișat unul la brațul celuilalt, potrivit Fame News. In ciuda zvonurilor cum ca nu mai formeaza un cuplu, cei doi par mai fericiți ca niciodata. In aceasta vara, Monica Gabor…

- Aceasta este vestea momentului in showbiz! Vorbim despre o impacare bomba, care s-a petrecut dupa mai multe tatonari. Monica Gabor și Mr. Pink au mai dat o șansa relației lor, dovada fiind o fotografie de familie publicata chiar de fosta ”Scorpie de la Izvorani”.

- Știm cu toții relația controversata dintre Oana Marica și Alex Bodi, astfel dupa numeroase vacanțe petrecute impreuna, celebrul afacerist a marturisit ca este un barbat singur. Deși a spus public ca nu este implicat in vreo relație, locațiile pe care le viziteaza nu demonstreaza acest lucru, ci chiar…

- S-au vazut, s-au placut, dar parca nu a fost de ajuns. Ana și Marius s-au sarutat de mai multe ori, pe ascuns, in casa Mireasa, dar, cu toate acestea, roșcata nu s-a declarat o femeie indragostita, deși Marius a fost intotdeauna emoționat de fiecare data cand a petrecut timp cu ea. Formeaza cei doi…

- Nicoleta Nuca trece prin una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, asta pentru ca nu de foarte mult timp a fost ceruta de soție. Astfel, artista este pe cat se poate de entuziasmata și s-a deschis in fața fanilor, vorbind despre povestea de dragoste dintre ea și Alex Ursache. Cantareața a…

- Monica Gabor și Mr. Pink s-ar fi impacat! Fanii celebrului cuplu sunt extrem de fericiți de noua veste. Chiar fosta doamna de la Izvorani a publicat dovada clara ca totul este bine in viața lor de cuplu. Monica Gabor și Mr. Pink, din nou impreuna Fanii au fost surprinși de veștile recente despre desparțirea…

- Monica Gabor a luat o decizie radicala dupa ce s-a desparțit de Mr. Pink, astfel ca fosta ”Scorpie de la Izvorani” a deprins mai multe abilitați in deceniul in care a stat alaturi de iubitul afacerist, așa ca acum vrea sa se lanseze și ea in afaceri. Ei bine, surse din anturajul lui Moni au explicat…

- Andra și David Stancu declarați ca fiind cel mai controversat cuplu din cadrul emisiunii ,,Mireasa” continua sa țina pe toata lumea in suspans. Dupa ce și-au anunțat divorțul la scurt timp cei doi s-au impacat, iar acum se gandesc la planuri de viitor.