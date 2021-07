Monica Gabor s-a despărțit de milionarul Mr. Pink. Fosta doamnă Columbeanu s-a mutat în Dubai La 10 ani de la dispariția sa din mondenul autohton, Monica Gabor revine in actualitate. Motivul, a bifat o noua desparițire, de enigmaticul om de afaceri american de origina chineza, Mr. Pink. Desparțirea de fostul modelul care a fost casatorit cu Irinel Columbeanu inainte de a se muta in Stratele Unite a fost confirmata de Paul Mantea, milionarul care a ajutat-o pe Monica Gabor sa se mute peste ocean. Fosta doamna Columbeanu a șters pozele pe care le avea postate pe rețelele de socializare cu iubitul sau și s-a mutat in Dubai, dupa o vacanța spumoasa, pentru a se readapta cu petrecerile, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

