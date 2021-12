Stiri pe aceeasi tema

- Marisa Paloma a devenit mama in urma cu cateva saptamani, astfel ca de atunci iși dedica tot timpul fiicei sale. Inca de la primele ore ale dimineții, vedeta a postat o serie de fotografii emoționante prin care și-a suprins marea comunitate de pe rețelele de socializare. In ce ipostaza s-a afișat alaturi…

- De cand in viața lui a aparut Josephine, Smiley este complet schimbat. Deși muncește foarte mult pentru proiectele pe care le are, artistul iși face intotdeauna pentru fiica lui și a Ginei Pistol. Pe una dintre rețelele de socializare, Smiley a incarcat o fotografie cu el și micuța Josephine. Artistul…

- Lili Sandu e cea mai fericita de cand a devenit mama. Vedeta a adus pe lume un baiețel in urma cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Iata in ce ipostaza s-a fotografiat actrița

- Andreea Popescu a devenit mama din nou in urma cu o zi, iar dupa ce a facut primele declarații in calitate de parinte de fata, acum fosta dansatoare a Deliei a publicat și o fotografie emoționanta cu ea alaturi de micuța Anastasia. Fanii au reacționat imediat.

- Irinel Columbeanu a ajuns la spital in urma cu aproximativ doua saptamani, dupa ce a contractat COVID-19. Irina, fiica afaceristului cu Monica Gabor, s-a ingrijorat atunci cand a primit vestea.In prezent, Irina Columbeanu locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama sa. Adolescenta nu a avut…

- Deși au trecut ceva timp de la ziua de naștere a fiicei lui, Victor Slav a a decis ca nu este prea tarziu sa-i ureze ”La mulți ani!” in mod public. Prezentatorul a postat doua poze din momentul in care și-a surprins fetița cu un tort imens, in ziua in care aceasta a implinit varsta de 5 ani.

- Irina Columbeanu a atras atenția cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare, pe Instagram, acolo unde are peste 150.000 de fani. Fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu are deja 14 ani, a terminat clasa a VIII-a și se pregatește pentru liceu. Irina Columbeanu locuiește de…

- Irinuca, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a revenit in forța dupa a disparut din spațiul public de mai bine de un an. Adolescenta a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii, in care apare intr-o rochie din satin, lunga, de culoarea untului, extrem de spectaculoasa.... The…