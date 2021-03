Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar de mai mulți ani aceștia și-au facut familia la care au visat dintotdeauna. Aceștia au impreuna doi copii, iar Antonia are o fetița din casnicia trecuta. Iata cum s-au fotografiat cu toții, spre surprinderea fanilor!

- Zilele acestea, Monica Gabor s-a aflat in Romania, dupa o perioada lunga de timp. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu locuiește in America impreuna cu iubitul ei. Vedeta a postat mai multe imagini pe contul de socializare, in care iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Monica Gabor apare in imagini…

- Bucurie mare in familia Vladuței Lupau! Astazi, de Sfinții Trei Ierarhi: Sfantul Vasile cel Mare, Sfantul Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Sfantul Ioan Gura de Aur, partenerul ei de viața iși serbeaza onomastica. Iata ce gest romantic a facut faimoasa intepreta de muzica populara pentru soțul ei,…

- Monica Gabor și Mr.Pink traiesc de mai mulți ani o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au o relație solida, dar discreta, astfel ca, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a apare destul de rar in preajma afaceristului. Cu toate astea, vedeta nu ezita sa le arate fanilor de pe contul de socializare,…

- Toate persoanele care sosesc in Statele Unite ale Americii pe cale aeriana trebuie sa prezinte la imbarcare un test negativ efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii in SUA, potrivit Ministerului de Externe, care anunța noile condiții de calatorie in SUA, in vigoare din 26 ianuarie. testul este…

- Iasmina Milutinovici Hill traiește visul american! Este casatorita cu un barbat instarit din Statele Unite ale Americii, care ii face toate poftele. Singura problema in paradisul romancei este fosta soție a americanului, care nu o place deloc.

- Fosta vedeta de la Manchester United și Real Madrid, David Beckham (45 de ani), a cumparat in primavara anului trecut un apartament de lux in Statele Unite ale Americii, in schimbul sumei de 24 de milioane de dolari. Beckham a achiziționat anul trecut un apartament de lux in Statele Unite ale Americii,…

- Irinel Columbeanu a avut o viața de poveste, pana ce destinul l-a lovit in plin și i-a luat tot ce ar fi putut pierde in viața: avere, familie și celebritate. Abia acum, la ani buni de la divorțul de Monica Gabor, un interviu halucinant elucideaza misterul custodiei micuței Irinuca. Cei doi nu s-au…