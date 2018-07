Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscuta in intreaga lume și, deși are doar 20 de ani, a reușit sa stranga o avere impresionanta prin propriile forțe, fiind singura artista la aceasta varsta care se apropie vertiginos de un miliard de dolari.

- Viorica Dancila a strans 50.000 de lei, intr-un depozit bancar, de la preluarea funcției de premier, adica in șase luni. Șefa Executivului și-a publicat declarația de avere, cu veniturile din ultimul an fiscal. In noua declarație de avere, premierul are un depozit bancar, deschis la Raiffeisen Bank,…

- Vali Vijelie a facut bani grei din cantari, de-a lungul carierei sale impresionante! Indragitul artist s-a urcat pe scena pentru nume grele din politica, afaceri și showbiz, iar rasplata financiara a fost pe masura.

- Trei ani la rand, FCSB a cheltuit dublu fata de contracandidata in lupta pentru campionat si de fiecare data a terminat pe locul 2. Singurul trofeu a fost Cupa Ligii din 2016. FCSB ramane, conform cifrelor oficiale ale Ministerului Finantelor, cel mai stabil club din Romania, insa gruparea lui Gigi…

- Ed Bezzant este un tanar din Marea Britanie, care a gasit o metoda ingenioasa prin care sa isi vanda masina cu numai 20 de lire, dar sa adune in realitate peste 45.000 de lire. Acesta a organizat o tombola cu 2.500 de bilete la pretul de 20 de lire fiecare, iar castigatorul urma sa primeasca [...]

- Intr-un interviu acordat recent unei publicații din Romania, Monica Gabor a spus lucruri usturatoare pentru Irinel Columbeanu. Deși el a crescut-o singur pe Irinuca, ”fosta scorpie de la Izvorani” l-a faultat spunand ca fiica lor il striga pe Mr. Pink ”daddy” (tata).

- Distrugatoarele din clasa Arleigh Burke reprezinta „caii de povara” ai marinei americane. US Navy are in acest moment in serviciu activ 65 de astfel de nave. In functie de versiune, navele acestea au intre 8.300 si 9.800 de tone si o lungime de 154 - 155 de metri. Cu o putere de foc foarte mare…

- Exista copii care știu sa se descurce și nu mai au nevoie de bani de buzunar de la parinți. Ai spune ca muncesc pe branci, dar cei mai bogați copii ai planetei au strans averi impresionante jucandu-se sau pretinzand ca au joburi de oameni mari. Site-ul The Rich Kids of Today a realizat topul celor...…