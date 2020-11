Cunoscutul cuplu de actori au avut parte in acest weekend de o aniversare speciala in familia lor. Pentru ca Monica Davidescu și Aurelian Temișan și-au sarbatorit fiica, Dora, care a implinit 10 ani și care le calca pe urme parinților ei, dorindu-și sa devina și ea actrița ca ei.Actorul, cantarețul... The post Monica Davidescu și Aurelian Temișan, mesaje speciale pentru fiica lor appeared first on Tabu .