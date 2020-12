Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu a reușit sa surprinda din nou, cudeclarațiile pe care le-a facut in cadrul unei emisiuni tv. Fostul afacerist,care in prezent a ajuns sa locuiasca intr-un apartament din Colentina, dupa cea ramas fara vila de la Izvorani, a facut dezvaluiri neașteptate in ediția demarți seara a emisiunii…

- In sfarsit e fericita! Madonna a dat publicitatii o poza in care apare cu cei sase copii ai sai, doi biologici si patru adoptivi. Diva spune ca numai cand sunt impreuna se simte bine, potrivit click.ro. Cantareata Madonna nu poate sa stea fara iubit tinerel, chiar daca a ajuns la 62 de ani. Diva traieste…

- Jorge si-a aniversat fiica alaturi de actuala familie. De laeveniment nu au lipsit Alina Laufer, fosta soție a artistului și actualul eisoț. Karina a implinit 12 ani, iar tatal ei i-a transmis un mesaj emoționant. „Pana sa apari in viata mea, credeam ca sunt cel mai fericit, apoi am inteles ce inseamna…

- Fostul cuplu monden Irinel Columbeanu și Monica Gabor dețineau o firma, „SC Monica Columbeanu Media SRL”, prin care, incasa in trecut, onorariul pentru show-ul „Irina by Monica Columbeanu”. Se pare ca firma creata in 2006, inainte de casatoria cu Irinel, nu a mai depus actele la Fisc din 2010 și a fost…

- Singura persoana care ii este aproape fizic este iubita lui, si asta pentru ca fiica sa locuieste de doi ani in America, la mama ei, Monica Gabor. Irinel Columbeanu spune ca vorbeste cu Irinuca si se vad virtual. Este convins ca acolo ii este cel mai bine. „Fiica mea este foarte bine și cred…

- Fosta soție a lui Irinel Columbeanu vine cu o decizie la care nimeni nu se aștepta. Se strange cureaua in familia sa de peste hotare? Moni este oficial in faliment! Cum s-a petrecut totul? Monica Gabor e oficial in faliment! Ce decizie a luat fostul model? Monica Gabor a incheiat un capitol important…

- Anul 2020 continua sa fie o surpriza pentru toata lumea! Acum, o noua veste șoc bubuie in showbiz-ul romanesc: Monica Gabor, din nou in viața lui Irinel Columbeanu! Ce decizie a luat fosta ”scorpie” de la Izvorani, dupa ce a aflat ca afaceristul și-a pierdut toata averea? Spynews.ro a aflat, pe surse,…

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat in urma cu mulți ani. Chiar daca au fost in scandal, dupa desparțire, in cele din urma cei doi s-au impacat iar acum au o relație buna. Fiica celor doi, Irina, locuiește cu mama ei in America, iar fostul miliardar a povestit cu lacrimi in ochi ca ii este…