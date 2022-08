Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI… Polițiștii vasluieni și specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui, au derulat activitați cu caracter educativ-preventiv, la Gradinița cu Program Prelungit nr. 17 Vaslui și la Biblioteca Județeana „Nicolae Milescu Spatarul” din municipiul Vaslui. Intalnirea…

- CULCUS ….Cazul avocatului iesean care si-ar fi omorat iubita insarcinata face valuri si la Vaslui. Sebastian Felecanu a fost retinut, sambata, pentru 24 de ore intr-un dosar de omor calificat, el fiind principalul suspect in cazul mortii iubitei sale, Monica Cioata. Tragicul eveniment a avut loc pe…

- ALERTA…Cazurile de infectare cu Covid s-au dublat in ultimele doua saptamani, a anuntat luni DSP Vaslui, prin purtatorul de cuvant al Prefecturii. Specialistii spun ca putem convietui cu pandemia, dar ca trebuie sa purtam masca daca vrem sa ne ferim de variantele contagioase ale virusului, recomandare…

- „Ridica-te, Joe Biden!” au scandat mii de femei care s-au adunat sambata in fata Casei Albe pentru a-i cere presedintelui american sa apere mai energic dreptul la avort. Scandand „Corpul meu, alegerea mea!”, manifestantii, in majoritate femei, au parcurs o distanta scurta pe strazile capitalei americane,…

- La inceputul acestei saptamani, in timp ce dadea examenul pentru obținerea permisului de conducere, un ieșean a zgariat o mașina parcata pe marginea drumului. Polițistul i-a spus persoanei examinate sa opreasca mașina și s-a dat jos ca sa verifice posibilele pagube produse. Ulterior, examinatorul a…

- In aceasta dimineața, un numar impresionant de anchetari, insoțiți de mascați, au descins in mai multe locații din județul Vaslui, intr-o ampla acțiune care vizeaza mai multe persoanele de etnie roma, din localitațile Murgeni, Zorleni, Bacești și Barlad, suspectate ca au inșelat statul german, prin…

- Un eminent student din Iași a fost pedepsit recent pentru trafic de droguri. Astfel, judecatorii din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat pe Cosmin Petru Balan la 1 an și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru trafic de droguri de risc. Oamenii legii spun ca studentul in varsta de 20 de ani…

- In urma cu puțin timp s-a emis o avertizare meteorologica in județul Iași. In acest moment este cod portocaliu de vijelie puternica, grindina și descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 25, 35 l/mp la Iași. Alerta este valabila pana la ora 19:00. Specialiștii recomanda ca oamenii sa evite…