Monica Bîrlădeanu, una dintre cele mai frumoase românce, despre începuturile în televiziune: ”M-au refuzat că am …gura strâmbă!” Monica Birladeanu, una dintre cele mai frumoase romance, nu de puține ori a fost desemnata ”ca mai frumoasa celebritate din Romania”. Fost model, actrița și prezentatoare, ieșeanca iși continua cariera la Hollywood, dar nu uita inceputurile sale in televiziune. Greu de crezut, insa primul sau interviu pentru un postul de prezentatoare la un important post de televiziune a fost un fiasco. Monica Birladeanu, una dintre cele mai frumoase romance, a fost refuzata pe motiv ca are gura ”stramba”. ”Am dat prima data o proba pentru rubrica Meteo, la Pro TV, și am picat. Mi-au zis ca televiziunea nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

