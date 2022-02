Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, prezinta proiectul de buget al administratiei judetului pe anul in curs. Urmariti transmisiunea LIVE de pe Facebook. Alesii judetului se reunesc astazi ca sa adopte bugetul administratiei judetene pe anul in curs. Asa cum am relatat, proiectul de…

- Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziție publica a lucrarilor de execuție pentru extinderea și dotarea unitații funcționale regionale de urgența in cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sf. Maria” Iași. „Investiția, cu o valoare estimata de 25.514.297,40 lei fara…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 598 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 si au fost raportate 29 de decese, dintre care doua anterioare. La ATI sunt internati 466 de pacienti, dintre care patru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, in contextul grevei spontane de la CFR, ca toate companiile din transportul feroviar vor trece printr-un proces de eficientizare economica. El a subliniat ca e dispus la dialog, dar pe argumente economice, nu pe poziții de forța. Grindeanu…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.421 cazuri noi de COVID-19. Sunt și 101 decese in ultimele 24 de ore. 834 de bolnavi sunt pe ATI. Pana astazi, 7 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.788.260 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- ANM a emis un cod galben de ninsori și vant pentru 24 de județe. Printre ele se afla și județul nostru. Codul intra in vigoare maine. Iarna-și face tot mai simțita prezența. In 24 de județe, vantul se va intensifica, iar cantitatea de ninsoare ce va cadeas va depași ”cotele” normale. In acest sens,…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.727 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 37.029 teste rapide și PCR, potrivit bilanțul zilnic oficial. Autoritațile au mai anunțat 180 de decese, dintre care 19 anterioare perioadei de referința.Numarul noilor infectari a continuat și azi sa scada,…

- Pana astazi, 54.011 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica In intervalul 16.11.2021 (10:00) – 17.11.2021 (10:00) au fost raportate 350 de decese (177 barbați și 173 femei), din care 51 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți…