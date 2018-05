Stiri pe aceeasi tema

- Florea Dumitrescu, fost ministru al Finanțelor in Romania, pe vremea regimului comunist, a incetat din viața. Fostul demnitar, care a servit și ca ambasador al țarii noastre in China, a incetat din viața, la varsta de 91 de ani, conform Romania TV.

- Cantareața de muzica populara Silvana Riciu a mers, inainte de Paște, pe meleagruile natale, insa a fost cuprinsa de tristețe. Interpreta de muzica populara Silvana Riciu, care a slabit 11 kilograme in doua luni , a mers la Zimnicea inainte de sarbatorile pascale. Artista a ținut sa fie prezenta in…

- Filmul documentar „Romania neimblanzita“, care dezvaluie frumusetea salbatica a tarii noastre surprinsa in toate cele patru anotimuri, va avea premiera in cinematografe pe 13 aprilie. Lungmetrajul este narat de actorul Victor Rebengiuc si regizat de Tom Barton.

- Povestea lui Ionuț Anghel, tanarul IT-ist din Marașești care sufera de o boala rara de plamani, a avut un impact puternic asupra celor care au citit-o in Monitorul de Vrancea. Oameni de bine, apropiați sau simpli cunoscuți, s-au mobilizat și au sarit in sprijinul lui Ionuț, fiecare…

- Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria de Beauty, care in scurt timp a devenit un brand international. In doar…

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, și-au lasat fetița acasa in weekend și au mers sa petreaca in doi la club. Victor Slav și Bianca Dragușanu au in spate un trecut comun tumultuos. Dupa ce au fost casatoriți pentru o perioada scurta de timp, cei doi au ajuns la divorț dupa ce s-a…