Stiri pe aceeasi tema

- Gata cu temele pentru acasa pentru elevii din clasele primare. Acest anunț a fost facut de ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, în cadrul unui interviu acordat pentru ”Sputnik Moldova.” Aceasta inițiativa vine în ajutorul…

- [caption id="attachment_41415" align="alignleft" width="300"] Irina Cotici[/caption] ”Sa fie clar, scrisoarea pe care am adresat-o ministrei Monica Babuc nu este cu tenta politica. Este o reacție fireasca a mea dupa sesiunea de bacalaureat”, a declarat pentru ”Expresul” proaspata absolventa a Liceului…

- Intensificarea relațiilor bilaterale in domeniile educației, culturii, tineretului și sportului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana (UE) a fost discutata de ministrul Monica Babuc și comisarul european Tibor Navracsics, in cadrul unei intrevederi care a avut loc astazi la Bruxelles.

- In anul 2017, Guvernul a pus bazele unor reforme care urmeaza sa dea roade in timp. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV. Potrivit lui, agenda de reforme a fost una foarte complicata, dar necesara, transmite IPN.

- În anul 2017, Guvernul a pus bazele unor reforme care urmeaza sa dea roade în timp. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip în cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV. Potrivit lui, agenda de reforme a fost una foarte complicata, dar…

- Fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța nu este presat politic de guvernare, cum a scris recent pe blogul sau. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip, invitat la emisiunea Replica de la Prime.

- Seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, sustine ca Oraselul European, care este organizat in aceasta sambata si duminica in Gradina Publica „Stefan cel Mare”, arata ca Republica Moldova este un stat european, iar Uniunea Europeana doreste integrarea Moldovei in aceasta comunitate.…

- Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeana care a avut loc saptamana trecuta la Bruxelles a avut loc la un nivel de reprezentare fara precedent. Declaratia a fost facuta de vicepremierul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune…