- Monica Babuc a fost aleasa astazi in funcția de președinte interimar al Partidului Democrat din Moldova. Decizia a fost luata sambata, 30 octombrie, in cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii, scrie telegraph.md.

- Monica Babuc va asigura interimatul funcției de președinte al Partidului Democrat din Moldova, dupa ce Pavel Filip și-a anunțat retragerea. Biroul Executiv al PDM a decis astazi ca pe 30 octombrie curent va avea loc ședința Consiliului Politic Național al PDM, unde va fi ales un președinte.

- Conferința Județeana a PMP Mehedinți s-a desfașurat duminica, 12 septembrie 2021, la Sala „Virgil Ogașanu" a Palatului Cultural „Teodor Costescu". Cei 108 delegați prezenți au ales prin vot secret noua conducere filialei județene, pentru un mandat de 4 ani. Dupa o perioada de interimat, Ramona Cupa…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) s-a intrunit astazi in ședința Consiliului Politic Național. In cadrul ședinței au fost discutate subiecte cu referire la situația politica dupa alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, activitatea partidului in perioada electorala precum și obiectivele…

