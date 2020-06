Stiri pe aceeasi tema

- In zona platformei Azomureș a fost vizibil pentru cateva minute un fum de culoare portocalie. Acesta este cauzat de oprirea neprogramata a uneia dintre instalațiile de pe platforma, se precizeaza intr-un comunicat emis de companie in urma cu cateva minute. Este o consecința normala a modului in care…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a facut noi precizari despre posibila redeschidere a gradinițelor particulaore. Reprezentanti ai invatamantului particular i-au cerut permisiunea de a redeschide gradinitele.

- Calendarele Evaluarii Naționale 2020 și Bacalaureatului 2020 Sursa articolului: Monica Anisie, ANUNȚ de ultima ora pentru elevi despre sesiunile speciale de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2020 Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Inscrierile pentru concursul național de titularizare a cadrelor didactice vor debuta pe data de 18 iunie. Modalitatea de depunere a dosarelor va fi decisa la nivelul fiecarui inspectorat școlar județean. The post Noi precizari privind titularizarea. Situația in județul Timiș appeared first on Renasterea…

- Elevii care sunt diagnosticati cu COVID-19 pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare Nationala cu masuri de siguranta, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. „Acestia (n.r. copii diagnosticati cu COVID-19) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in…

- Georgescu: Ar trebui vazut cine l-a ajutat pe Rizea sa ajunga parlamentar Sursa articolului: „Spovedania lui Rizea”, acuzații grave la varful SRI: Cat de implicate sunt Serviciile in vanzarea statului roman Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, luni, ca este exclus ca elevii sa repete anul din cauza pandemiei de coronavirus. „Scenariul acesta al inghețarii anului școlar nu este luat in calcul”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, pentru edupedu.ro. Anunțul vine dupa ce vicepremierul…

- Scenariul inghețarii anului școlar nu este luat in calcul, a declarat luni, ministrul Educației, Monica Anisie, pentru Edupedu.ro, dupa ce vicepremierul Raluca Turcan afirmase la RFI ca repetarea anului școlar este una din variante.“La acest moment, Ministerul Educației și Cercetarii lucreaza…