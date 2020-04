Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca elevii ar putea susține examenele naționale in luna iulie. Conținuturile pentru Evaluarea Naționala și pentru Bacalaureat nu vor cuprinde materia care trebuia predata in semestrul al II-lea din anul scolar 2019-2020. Ministrul Educației a afirmat ca simularile…

