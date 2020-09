Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu mai intelege nimic din ceea ce se intampla in jurul sau, intrucat ”orice intentie buna este interpretata de toti cei fara de greseala”. ”Toata lumea critica, nimeni nu vine cu solutii”, afirma ministrul, care adauga ca asteapta propuneri de solutii…

- "Nu mai ințeleg nimic din tot ce se intampla in jurul meu! Orice intenție buna este interpretata de toți cei fara de greșeala! Oameni de bine, nu am ce zice! Toata lumea critica, nimeni nu vine cu soluții! Aștept soluții, daca au! Faptul ca ma opresc și vorbesc cu oamenii nu e bine! Daca nu vorbesc…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca are date conform carora multi dintre parintii care aveau copiii inscrisi in invatamantul privat au facut demersuri pentru a-i transfera la unitatile de invatamant de stat. Anisie sustine ca nu stie care sunt motivele acestui fenomen.Intrebata duminica,…

- Ministrul educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu poate in prezent spune daca scolile vor incepe doar online de la 14 septembrie, asa cum evoca ieri premierul Ludovic Orban. Doamna Anisie a precizat ca de luni vor demara procedurile in urma carora scolile insele vor decide forma sub care vor relua cursurile.…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca nu se poate spune ca toti elevii au avut acces la invatamant online pe perioada suspendarii cursurilor, dar sustine ca au existat profesori care le-au dus materiale acelor copii pentru a putea invata. "Nimeni nu poate sa spuna ca toata lumea a avut acces,…

- Monica Anisie spune ca a modificat fișa postului cadrelor didactice tocmai pentru a prinde in document și evaluarea asupra orelor online facute cu elevii in acest an,potrivit RFI. Intr-un interviu acordat RFI, ministrul Educației a declarat ca important este ca lecțiile sa fie de calitate, indiferent…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a dezvaluit in cursul zilei de luni in ce condiții vor reveni copiii la școala din septembrie. Aceasta a abordat trei variante, iar cea caștigatoare va fi adoptata in cel mai scurt timp, dupa ce se va consulta cu Ministerul Sanatații. In ce condiții se va reveni la…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a emis ordinul care reglementeaza acordarea locurilor distincte pentru elevii cu cerinte educationale speciale (CES) din scolile speciale si cele de masa, peste numarul de locuri din unitatile respective de invatamant, informeaza Ministerul Educatiei…