Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a declarat ca termenul in care cele 250.000 de tablete și laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia necesara desfașurarii orelor online este 10 septembrie. ”Ministerul Educatiei a elaborat caietul de sarcini si acolo avem ca termen…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a anuntat ca anul scolar poate incepe pe 14 septembrie, daca situatia epidemiologica nu este grava. Ministrul Educatiei a prezentat si cele trei scenarii in care elevii vor putea incepe anul scolar, transmite Edupedu."Așteptam din partea Ministerului Sanatații normele…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a delcarat ca pentru anul 2020-2021, guvernul ar avea de gand sa dea o ordonanta de urgenta cu privire la educatia copiilor in pandemie. Citeste si: Ministrul Educatiei, Monica Anisie: Sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Ce scenarii…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

- Ministrul Educatiei spune ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Monica Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase. Ministrul mai spune ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat exclusiv…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, sustine ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna. Ministrul Educatiei spune ca e luat in calcul si scenariul in care cursurile se vor desfasura exclusiv online, transmite Digi24."Am analizat modalitațile in care am putea redeschide unitațile…

- Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival, in condiții bine regelementate și numai daca raspandirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul are in plan deschiderea sezonului estival „probabil dupa 1 iunie, cand se va reglementa acest sector”,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, duminica, intr-o emisiune TV, ca potrivit unei estimari preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din Romania nu au acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfașura cursuri online, scrie stiripesurse.ro. Ministrul afirma ca pentru acești elevi, școlile…