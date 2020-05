Monica Anisie, ministrul catastrofelor verbale In Romania cu pretenții de civilizație, madam Anisie este ministrul Educației. Prezența ei in guvern atarna stramb și fara rost, ca o virgula intre subiect și predicat.Și nimeni nu baga de seama. Din acest moment, Romania nu ar mai trebui sa aiba pretenții europene. Ii sunt de ajuns mofturile și ifosele. Cum a ajuns doamna […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cadru medical va fi prezent in fiecare unitate de invațamant din țara, atat in timpul pregatirilor pentru examenele din clasa a VIII-a și a XII-a, cat și in timpul examenelor propriu-zise, a anunțat ministrul Educației. „Am discutat cu domnul ministru al Sanatatii si in fiecare unitate de invatamant…

- Asociația Orașelor din Romania nu și-a intrerupt misiunea de a face legatura dintre autoritațile locale și cele centrale, partenerii tradiționali de dialog, și a trecut, in ultimele saptamani, la noua forma de comunicare in timpul pandemiei de COVID 19, prin intermediul ședințelor online și al videoconferințelor.Luni,…

- Președintele Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa ce, astazi, la ora 12, a avut, la Cotroceni, , o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educației, Monica Anisie, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne,Marcel…

- Dupa ce luni dimineața, vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca este luat in calcul scenariul inghețarii anului școlar 2019 - 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, acum ministrul Educației clarifica intreaga situație.

- Situația actuala in care se afla intreaga lume a ridicat numeroase probleme. In Romania, una dintre ele ar fi in Post-ul Ministrul educației, Monica Anisie, exclude inghețarea anului școlar și universitar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a decis sa suspende olimpiadele școlare Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a convocat luni, 9 martie, o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți in care s-au discutat masurile de prevenire…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a convocat ieri o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți in care s-au discutat masurile de prevenire și combatere a imbolnavirilor cu COVID-19 in unitațile de invațamant. De asemenea, ministrul a subliniat…

- Ministrul interimar al Educației, Monica Anisie, a facut, duminica, un apel la calm, solictandu-le elevilor și parinților sa mearga luni la școala și precizand ca panica, in aceste situații, "nu ne face...