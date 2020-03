Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a vorbit, marți seara, la Digi24, despre ce vor face autoritațile dupa ce starea de urgența se va termina. Oficialul ia in calcul prelungirea vacanței forțate a elevilor, daca situația o va cere."In aceste momente, este foarte important sa ne știm copiii…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca scolile raman inchise pana dupa Paste. Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem scolile inchise. Pana dupa Paste scolile sunt inchise”. Este pentru prima…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a indemnat marți, la TVR 1, la calm și responsabilitate cu privire la informațiile aparute in spațiul public și a declarat ca in acest moment nu se pune problema inghețarii anului școlar. Ea a spus ca Ministerul Educației nu ia in calcul o asemenea situație. ”Nu…

- Școlile raman inchise in perioada urmatoare, insa nu se știe pana cand. Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, in cadrul unei videoconferințe, ca orele vor fi suspendate pana cand nu va mai exista niciun pericol pentru copii.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a cerut ca in decretul care va declara starea de urgența sa fie cuprinsa și prevederea cu privire la prelungirea termenului de inchidere a școlilor, dupa cum a explicat...

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis ca exista posibilitatea ca suspendarea cursurilor elevilor sa fie prelungita in contextul crizei declansate de coronavirus. Anisie a mai anuntat ca, pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, vor fi lectii online, in parteneriat cu TVR, de saptamana viitoare.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru Edupedu.ro, dupa ce președintele Iohannis a decretat stare de urgența, ca va solicita prelungirea perioadei de suspendare a cursurilor in școli și universitați. Anisie a precizat ca perioada pentru care vor fi aplicate noile masuri depinde de situația…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, marți, la Antena 3, ca banii pentru majorarea salariilor profesorilor sunt prevazuți in buget."Ii asigur pe toți colegii mei profesori ca banii sunt prevazuți in buget și ca nu s-a pus nicio secunda problema sa nu fie aceasta creștere salariala…