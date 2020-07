Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat, marti, ca exista mai multe scenarii pentru inceperea anului scolar, unul dintre acestea fiind revenirea elevilor si a studentilor la cursuri in sistem normal.

- Ministrul Educației, Monica Anisiei, a declarat marți la Digi24 ca unul din scenariile luate in calcul pentru inceperea anului școlar la toamna este revenirea elevilor in clase in sistem normal. Ministrul afirma saptamanile trecuteca sunt puține șanse sa inceapa normal școlile la toamna.„Azi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a fost constituit un grup interministerial in care au fost pregatite mai multe scenarii pentru deschiderea scolilor, in toamna, dar considera necesara reducerea numarului de elevi dintr-o clasa.”Am constituit un grup interministerial in care am pregatit…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

