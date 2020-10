Stiri pe aceeasi tema

- Liliana Toderiuc a precizat ca "masurile pe care Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) le va propune azi au in vedere in primul rand sanatatea, dar fața de luna martie pot sa va garantez ca se va asigura continuarea invațarii in fiecare școala pe fiecare nivel de invațamant in parte".…

- Propunerea Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti pentru Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va fi de suspendare a cursurilor fata in fata pentru 14 zile, a declarat luni ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie.

- Prefectul Capitalei a anuntat, duminica, intrunirea, a doua zi, a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori. Inainte de anunțul oficial, insa, ministrul Educației,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. „Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va constata depașirea pragului de 3 la mie și va lua…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. El a adaugat ca trebuie parcurși pașii procedurali,iar masura va fi anunțata de Comitetul Municipal…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, s-a plasat in izolare, la scurt timp dupa ce, joi, a participat la ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, unde a fost prezenta și ministrul Educației, Monica Anisie. Prefectul a declarat, intr-o emisiune televizata, ca a avut contact…

- Cei doi miniștri, Monica Anisie de la Educație și Nelu Tataru de la Sanatate au primit, luni, la ședința de guvern, un ultimatm cu privire la regulile de deschidere a școlilor. “In cursul zilei de astazi sa ajungeți la o forma aproape definitiva a ordinului pentru deschiderea școlilor, astfel incat…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au respins solicitarea de despagubiri in cuantum de patru milioane…