- Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, a declarat, miercuri, ca elevii care au acces la internet si calculator au obligatia de a participa la cursurile online desfasurate de profesori, iar ei pot fi notati pentru aceasta activitate, nota putand fi trecuta in catalog. „Pentru ca s-a incheiat perioada…

- Ministrul educației, Monica Anisie, spune ca in timpul in care școala se defașoara online, elevii pot primi note de la profesori, iar apoi, cand se vor intoarce la școala, nota poate fi trecuta in catalog cu acordul elevului sau al parintelui, daca este este vorba despre elevi minori.

- Un procent de 84 la suta dintre gospodariile din mediul rural autohton au acces la internet, in comparatie cu media europeana de 90 la suta, arata un studiu al Eurostat, citat de Monitorul Social. Datele sunt importante in contextul in care activitatile educative se desfasoara online in plina raspandire…

- Nu mai merg copiii la gradinita, vine gradinita la copii. Gradinitele private fac cursuri pe deja faimoasa aplicatie ZOOM. Copiii se bucura ca isi revad colegii, iar parintii se bucura ca iau o pauza.Peste gradinite s-a asternut linistea. Activitatea, insa, exista. Cursurile s-au mutat pe…

- Dupa ce s-a decis suspendarea cursurilor in perioada 11 – 22 martie, ministrul Educației, Monica Anisie, a facut mai multe recomandari pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Ministrul le recomanda parinților sa ii țina pe copii cat mai mult la domiciliu. ”Daca este necesar, daca este o evoluție…

- ”Daca este necesar, daca este o evoluție a situației, tot comitetul pentru situații de urgența decide prelungirea suspendarii cursurilor.Am transmis catre universitați in aceasta dupa-amiaza o adresa prin care le-am recomandat sa ia decizia cea mai buna, sa suspende cursurile daca este cazul. Deja unele…

