- Școala se apropie cu pași repezi, astfel ca, Monica Anisie a oferit o alta explicație halucinanta. De aceasta data, ministrul Educației a spus ca elevii care nu vor putea purta masca la ore, vor fi nevoiți sa paraseasca sala de curs.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat joi, intrebata ce se intampla daca un elev va avea nevoie sa-și dea masca jos in timpul orelor, ca decizia o va lua profesorul și ca o varianta este ca elevul sa mearga in curtea școlii sa-și dea jos masca acolo ca sa poata sa respire in voie.„Aceasta…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit aseara despre purtatul maștii de catre elevi. Acesta a spus ca va conta foarte mult ce au auzit copiii in casa, in ultimele 6 luni, de la parinții lor, de la anturajul lor”.

- Monica Anisie a facut anuntul dupa ce a fost intrebata de un cadru didactic cum va putea intr-o ora de curs sa predea și sa evalueze si activitatea elevilor. "Vorbim despre 50 de minute, doar ca cinci minute profesorul trebuie sa mai ramana in clasa sa ii supravegheze pe elevi, deci durata…

- "Avem videoconferinte des, am avut si ieri o videoconferinta cu inspectorii scolari, am analizat cat de pregatite sunt scolile. Pana pe 14 septembrie scolile trebuie sa se pregateasca sa-si primeasca elevii. Acum trebuie sa ne pregatim respectand normele sanitare impuse de ghidul pe care Ministerul…

- Ziarul Unirea In ce condiții ar putea incepe școala din 14 septembrie: ore in aer liber, elevii ar putea purta masca sau viziere, paravane pentru banci și circuite la intrarea in unitațile de invațamant In ce condiții ar putea incepe școala din 14 septembrie: ore in aer liber, elevii ar purta masca…

- Elevii care se intorc la școala din 14 septembrie vor fi obligați sa poarte masca de protecție. Informația a fost confirmata de Monica Anisie. Ministrul Educației susține ca decizia privind copii de gradinița și scoala primara va reveni Ministerului Sanatații.

- Dupa anunțul facut de președintele Iohannis in legatura cu inceperea anului școlar 2020-2021, ministrul Educației, Monica Anisie a precizat, miercuri, la Antena3, ca se vor menține restricțiile, adica, masca de protecție va fi obligatorie. „Masca este obligatoriu de purtat, prin lege. La examene nationale,…