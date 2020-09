Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, declara ca pana pe 7 septembrie s-ar hazarda sa spuna care e scenariul legat de deschiderea școlilor. Declarațiile premierului Orban, potrivit carora elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, au venit dupa propunerile primite la Guvern.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, sustine ca, potrivit raportarilor primite din teritoriu vineri dupa amiaza, aproximativ 80 la suta dintre unitatile de invatamant sunt pregatite pentru deschiderea scolilor in privinta asigurarii materialelor pentru combaterea imbolnavirii cu COVID-19.

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru și Monica Anisie, ministrul Educației, au anunțat ultimele reglementari in ceea ce privește deschiderea anului școlar 2020-2021 pe 14 septembrie, in condiții de epidemie de coronavirus. Ce se intampla cu doua saptamani inainte de inceperea școlilor, vedeți un pic mai…

- Parinții nu vor mai da declarație pe propria raspundere cand iși vor trimite copiii la școala din 14 septembrie, așa cum prevad normele pentru inceperea anului școlar puse in dezbatere de Ministerul Sanatații, spune ministrul Educației, Monica Anisie, anunța MEDIAFAX.Monica Anisie a declarat…

- Cei doi miniștri, Monica Anisie de la Educație și Nelu Tataru de la Sanatate au primit, luni, la ședința de guvern, un ultimatm cu privire la regulile de deschidere a școlilor. “In cursul zilei de astazi sa ajungeți la o forma aproape definitiva a ordinului pentru deschiderea școlilor, astfel incat…

- Epidemiologii atrag atentia ca pana pe 14 septembrie, cand incepe scoala, unitatile de invatamant trebuie sa se doteze cu sapun si dezinfectanti deoarece efectul de focar al scolilor este imens. Expertii de peste Ocean au documentat faptul ca, in Statele Unite, inchiderea scolilor in luna martie a evitat…

- AN SCOLAR 2020-2021. „Azi am avut o intalnire cu reprezentantii sindicatelor elevilor, parintilor si studentilor. Pregatim acele scenarii pentru inceperea cursurilor. Deja in spatiul public au fost mentionate aceste scenarii. Monica Anisie doreste o ordonanta de urgenta pentru o reforma in…

- EDUCATIE… Decizia de a deschide sau nu scolile pe 14 septembrie ar putea fi lasata in sarcina conducerii fiecarei unitati de invatamant sau a autoritatilor locale, a anuntat ministrul Educatiei, Monica Anisie. Ministrul a preciziat ca aceasta hotarare va trebui analizata in functie de numarul de imbolnaviri…