Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile UNICEF confirma ca aproape jumatate dintre elevii romani sunt victime ale bullying-ului. In contextul unei noi legi adoptate, chiar in timpul mandatului sau, in 2020, Monica Anisie este primul politician roman care intra in dezbatere publica pe aplicația momentului, Clubhouse. Sebastian…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Vlad Voiculescu, Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Afacerilor Interne, Lucian Bode au susținut o conferința de presa dupa sedinta de Guvern in care s-au decis noile restrictii COVID-19. Secretarul Raed Arafat a facut urmatoarele…

- Probabil ca știți deja mega-scandalul in care a fost implicat Selly zilele trecute, din cauza faptului ca a dat in weekend o petrecere de ziua lui, la care u participat maneliștii Costel Biju și Tzanca Uraganul. Intrebat de Evenimentul Zilei care e motivul pentru care a fost ales Tzanca Uraganul și…

- Clubhouse, cea mai noua retea de socializare, a devenit favorita lui Elon Musk, care a adus-o in atentia tuturor vedetelor. Fondatorul Tesla a reusit sa atraga nu mai putin de doua milioane de utilizatori in aplicatie, iar acum isi indreapta atentia si catre politicieni. Mai exact, catre Vladimir Putin.…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Lipsind la ultimele emisiuni in care Sebastian Dobrincu a fost prezent, Gabriel Fereșteanu l-a intrebat, firesc, de ce dupa ce a…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Lipsind la ultimele emisiuni in care Sebastian Dobrincu a fost prezent, Gabriel Fereșteanu l-a intrebat, firesc, de ce dupa ce a…

- Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au lansat in aceasta seara piesa „Inima Naiva”, in direct la Virgin Radio Romania, in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Cei doi spun ca piesa deschide calea catre noi colaborari, avand in vedere ca totul merge foarte bine: „Mai urmeaza și alte piese,…

- Știți deja ca Selly a pierdut un la inceputul acestui an un proces cu Poliția Romana. Acesta a fost prins circuland pe autostrada cu 189 de km/h, acolo unde limita legala este de 130 de km/h. El a primit amenda si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. Vloggerul a contestat…