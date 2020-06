Ministrul educatiei, Monica Anisie, a declarat, duminica, intr-o conferința de presa, ca afterschool-urile, gradinițele și creșele nu se redeschid luni, odata cu noul val de relaxari anunțat de autoritați, pentru ca „nu exista norme”. Asta in contradicție cu anunțul Guvernului de redeschidere a acestor unitați de invațamant. „Normele de revenire in cadrul creșelor și gradinițelor, […] The post Monica Anisie, contra Guvernului: Nu se deschid gradinițele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .