- Consiliul National al Elevilor a condamnat miercuri ordinul de ministru care prevede faptul ca elevii au obligatia de a participa la cursurile online organizate de catre unitatile de invatamant, fara a asigura, insa, un cadru legal care sa permita achizitionarea infrastructurii necesare desfasurarii…

- Monica Anisie a explicat ca revenirea elevilor la cursuri se va face in momentul in care Comitetul pentru Situatii de Urgenta va spune ca atat elevii cat si cadrele didactice nu se afla intr-un pericol in momentul in care vor reveni in spatiul scolii. "In scenariul in care vom reveni la cursuri in momentul…

- Ministrul Educației: Programa școlara a fost refacuta iar materia nestudiata se reporteaza. Monica Anisie a vorbit, la Antena 3, despre reinceperea cursurilor in Romania și despre examenele naționale, care este posibil sa fie susținute in iulie. ”In cadrul Ministerului Educației am realizat mai multe…

- • Evaluarea Nationala si Bacalaureatul ar putea avea loc in luna iulie • Cadrelor didactice li s-a recomandat sa intre in concediu de odihna pana pe 21 aprilie Cursurile se vor relua dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor pentru ca elevii si cadrele didactice sa fie in siguranta,…

- Monica Anisie, ministrul Educației, anunța ce se intampla cu elevii, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va fi prelungita starea de urgența cu inca o luna. Anisie spune ca nu va fi inghețat anul școlar și se cauta in continuare soluții pentru elevii aflați in an terminal.“Privim cu incredere…

- Ministrul Educației a declarat ca nu vor incepe cursurile pana cand elevii și profesorii nu vor fi in siguranța. Monica Anisie a mai spus ca nu se pune problema inghețarii anului școlar, scrie edupedu.ro„Nu e cazul sa revenim la cursuri pana cand nu vor fi in siguranța elevii, studenții și profesorii”,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis o scrisoare deschisa cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar prin care le anunta ca, pe perioada starii de urgenta, in timpul orelor online nu vor fi predate noi lectii si nu vor fi evaluari.Ministrul le-a transmis profesorilor ca prin lectiile…

- Toate școlile și gradinițele din Romania, de stat și private, vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, și pana pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Este decizia luata luni seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca la nivelul…