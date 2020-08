Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat miercuri la Antena 3, intrebata daca la gradinița și in clasele primare, la cei mai mici copii, se va purta masca de la 14 septembrie, ca aceasta decizie trebuie luata de Ministerul Sanatații.„Prin lege masca este obligatorie de purtat. Daca va…

- "Masca este obligatoriu de purtat, prin lege. La examene nationale, elevii au purtat masca", a spus Monica Anisie. In cazul copiilor din clasele mai mici, Monica Anisie a precizat ca "aici, trebuie sa decida Ministerul Sanatații". "Ministerul Educatiei a asigurat pana acum pentru fiecare unitate…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz solicita public ministrului educației, Monica Anisie, o comunicare clara privind inceperea noului an școlar. ”Profesorii, elevii și parinții, așteapta un raspuns clar privind inceperea anului școlar din partea ministrului educației, doamna Monica Anisie, care…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a afirmat, miercuri seara, ca in urma mai multor discuții pe care le-a avut cu ministrul Educației și cu specialiști in domeniu, anul școlar se va desfașura dupa un scenariu mixt. Potrivit șefului statului, acest scenariu va fi in funcție de specificul local, va…

- Noul an școlar va incepe, cel mai probabil, dupa "scenariul hibrid", in care, prin rotație, unii elevi vor merge la șacoala, ia alții vor face cursuri online, a declarat miercuri, la RFI, ministrul Educației, Monica Anisie.

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

- Sesiunile de pregatire pentru BAC și Evaluarea Naționale, destinate elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a, se vor desfașura in școli cu anumite condiții. Elevii vor purta masca, li se va masura temperatura la intrarea in școala și vor fi conduși de un cadru didactic pana in clasa pe parcursul pregatirii…