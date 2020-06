Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut noi precizari importante despre sesiunile sepciale ale Evaluarii Naționale și ale Bacalaureatului, organizate pentru elevii care nu pot participa la examene din cauza problemelor medicale.

- MEC a decis data sesiunilor speciale pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Absolventii de gimnaziu si de liceu care la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat vor avea temperatura peste maximul admis, vor fi in izolare sau carantina din cauza epidemiei de COVID-19, precum si cei care nu vor participa…

- Sesiunea speciala a examenului de Evaluare Naționala va incepe pe 29 iunie, iar cea a Bacalaureatului pe 6 iulie, prevede calendarul aprobat de ministrul Educației. Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a aprobat, in contextul epidemiologic actual, ordinul privind organizarea sesiunilor…

- Bacaureat 2020 - sesiunea speciala pentru elevii cu probleme medicale, pentru cei aflați in carantina sau izolare va incepe in 6 iulie, cand va avea loc proba scrisa la Limba și literatura romana. In 12 iulie vor fi afișate rezultatele finale, potrivit calendarului anunțat marți de Ministerul Educației.…

- Ministerul Educației a publicat calendarele oficiale ale sesiunilor speciale de Bacalaureat și Evaluare Naționala 2020, ce vor fi organizate pentru absolvenții claselor a XII-a și a VIII-a care nu pot participa din cauza COVID-19 la sesiunile normale ale examenelor naționale.Sesiunea speciala de BAC…

- Șeful DSU a vorbit despre dezinformarea din spațiul public, despre posibilitatea unui val doi de COVID-19 dar și despre situația din invațamantul romanesc Sursa articolului: Raed Arafat, la Realitatea PLUS: „Exista informații in spațiul public menite sa creeze haos și sa scada credibilitatea autoritaților”…

- Noi dezvaluiri despre baieții deștepți din sanatate și afacerile incheiate din banii cu care, fiecare dintre noi, susținem, in fiecare luna, sistemul sanitar de stat Sursa articolului: Tentaculele „baieților deștepți” din Sanatate. Rețeta licitațiilor dubioase din spitale Credit autor: Realitatea De…

- Faptul ca din 15 mai e posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna ca revenim la viata normala de dinainte de epidemiei Sursa articolului: Klaus Iohannis, prima conferința de presa de la inceputul pandemiei de coronavirus. Anunț important pentru romani Credit autor: Realitatea De Mures. Source