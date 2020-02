Stiri pe aceeasi tema

- In prezența lui Orban! Sebastian Burduja a fost ales, vineri seara, presedinte al organizatiei PNL Sector 1. Burduja a fost presedinte interimar al filialei PNL Sector 1 incepand din iulie anul trecut. In decembrie, el a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice de catre…

- "Hai sa fim cinstiți, nu poate exista o națiune puternica cu cetațeni slabi, cu cetațeni care s-au obișnuit sa fie asistați, cu cetațeni care așteapta sa primeasca de la stat, care considera ca statul trebuie sa le dea ceva. Statul niciodata nu da de la el, pentru ca niciun Guvern nu vine cu banii…

- Sebastian Burduja a fost presedinte interimar al filialei PNL Sector 1 incepand din iulie 2019. In decembrie, el a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice de catre premierul Ludovic Orban.La adunarea de alegeri a Comitetului de Coordonare al PNL Sector…

- Sebastian Burduja a fost ales, vineri seara, presedinte al organizatiei PNL Sector 1. Burduja a fost presedinte interimar al filialei PNL Sector 1 incepand din iulie anul trecut. In decembrie, el a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice de catre premierul…

- Deputatul Pavel Popescu a fost ales, joi seara, presedinte al PNL Sector 4, noteaza Agerpres. Pavel Popescu a fost presedinte interimar al filialei PNL sector 4 incepand din iulie anul trecut.La adunarea de alegeri a Comitetului de Coordonare al PNL Sector 4 au participat presedintele liberalilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor romanilor. "Preiau astazi cu multa emotie al doilea mandat de presedinte al Romaniei. (...) Va asigur ca voi fi presedintele tuturor…

- Ludovic Orban a cerut ministrilor la inceputul sedintei de Guvern sa spuna daca au proiecte de ordonanta de urgenta care sa fie introduse pe ordinea suplimentara. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a spus ca este vorba de unele masuri pentru prorogarea unor termene. “Este vorba despre prorogarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca sunt sperante pentru eliminarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii pentru cetatenii romani. "Vizele pentru America sunt o chestiune pe care o tratam cu foarte multa seriozitate si constant. Sunt sperante, dar este o chestiune tehnica…