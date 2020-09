Monica Anisie: 87,7% dintre copii au tablete sau laptopuri Monica Anisie a anuntat ca un procent de 87,7% dintre copii au tablete si laptopuri, unele fiind ale lor, in alte cazuri primite de la autoritatile locale sau inspectoratele judetene ori chiar de la unitatile de invatamant care avea in dotare astfel de dispozitive. Ministrul Educatiei a precizat ca absolut toate manualele de la absolut toate clasele, in afara de cele opt titluri de la clasa a VIII-a, sunt postate pe site-ul Ministerului, prin urmare le pot avea in format electronic atat profesorii, cat si elevii. Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari ALDE din Giurgiu, care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

