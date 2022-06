Stiri pe aceeasi tema

- In viața este foarte important sa ne luam timp pentru lucrurile care ne plac. Activitațile pe care ne dorim sa le facem și care ne bucura, aduc energie și relaxare și ne ajuta sa ținem la distanța stresul și epuizarea. Vacanțele lungi, escapadele de weekend, ieșirile cu prietenii, practicarea unor sporturi…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf.

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, info

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie in baruri, restaurante si la birou, incepand de la 1 mai. Vor fi obligați insa obligați sa poarte masca in mijloacele de transport in comun si la cinematograf inca o luna și jumatate.

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf, informeaza vineri AFP. Ministrul italian al sanatatii,…

- FOTO| Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba a facilitat un nou transport catre Ucraina din Alba Iulia: Un camion cu aproximativ 16 tone de produse lactate și suplimente FOTO| Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba a facilitat un nou transport catre Ucraina din Alba Iulia: Un camion cu aproximativ…

- Firma de transport: angajam șofer, categoria C, cu domiciliul in Pitești. Camion 12 tone, marfa de platforma. Program: Luni-Sambata, incepand cu ora 05.00 dimineața. Pauza de 45” se face la doua saptamani in zilele de duminica și luni. Salariu este de 3.000 lei net + tichete de masa. Cerințe: -permis…

- ALBA: Restricții de viteza pe DN 1, din cauza unui transport agabaritic format dintr-un camion de 118 tone Circulatia rutiera se va desfasura cu dificultate marti seara pe mai multe drumuri din tara avand in vedere desfasurarea unui transport agabaritic. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…