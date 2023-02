Stiri pe aceeasi tema

- Un tehnician care lucra la un pisoar telescopic, care se retrage in sol atunci cand nu este folosit, a murit zdrobit de dispozitiv, in centrul Londrei, anunta Scotland Yard, relateaza AFP. Serviciile de urgenta au fost chemate vineri seara sa ajute un barbat care a fost zdrobit in timp ce lucra la un…

- Mario Iorgulescu trece prin momente grele. Procurorul care se ocupa de caz cere pedeapsa maxima in proces! Ce s-a intamplat in sala de judecata. Și Alex Pițurca a depus marturie in dosar. Ce a marturisit Florin Durgeu, avocatul fiului de milionar, in exclusivitate pentru Antena Stars. Se așteapta decizia…

- Dosarele in care sunt cercetate infracțiuni de promovare in public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se finalizeaza, de regula, fie cu pedepse cu suspendare, fie cu clasari. O arata datele din dosarele aflate pe rolul instanțelor din Romania in ultimii ani, consultate de Libertatea.…

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Gabriela Cristoiu trece prin momente grele! Bruenta din showbiz-ul romanesc se confrunta cu probleme grave de sanatate. In urma cu puțin timp, ea a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, motivul pentru care a ajuns de urgenta la spital. Care este starea sa de sanatate in aceste momente.

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Zeci de generatoare de mare capacitate din stocul Uniunii Europene din Romania au fost transportate in Ucraina, cu ajutorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a alimenta spitalele ucrainene.

- Elena Hueanu a povestit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum a ajuns sa ramana fara mii de euro. Fostul model trece prin clipe grele, pentru ca i-au fost sparte conturile. A mers de urgența la Poliție, dar susține ca exista slabe șanse sa iși recupereze banii.

- Un judecator canadian din Columbia Britanica a respins anularea unei casatorii, dupa ce a descoperit ca femeia care a depus marturie in timpul procedurilor judiciare era o impostoare, ci nu soția barbatului care a cerut divorțul.Warren și Gina Zant s-au casatorit pe 27 noiembrie 1999 și s-au desparțit…