Stiri pe aceeasi tema

- Indragita artista Monica Anghel este o foarte mare iubitoare de animale, la fel ca și tatal ei de altfel. In momentul acesta, Monica are nu mai putin de cinci caini, despre care povestește in cadrul emisiunii „Stapanii Vedetelor”, de la Antena Stars, difuzata sambata de la ora 13.00.

- Indragita artista Monica Anghel este o foarte mare iubitoare de animale, la fel ca si tatal ei de altfel. In momentul acesta, Monica are nu mai putin de cinci caini, despre care povesteste in cadrul emisiunii „Stapanii Vedetelor”, de la Antena Stars, difuzata sambata de la ora 13.00. Andra Trandas merge,…

- Nu toata lumea știe despre Nico faptul ca ea este o mare iubitoare de animale și ca are acasa nu mai puțin de noua patrupede. Recent, Nico a vorbit despre cum a ajuns sa aiba atatea animale de companie și cum se descurca cu ele. Artista a spus ca, deși nu este deloc simplu sa ai grija de atatea suflete,…

- Indragita cantareața Monica Anghel trece printr-o perioada cu multe schimbari in viața sa și vorbește despre noul sau stil de viața și felul in care a reușit sa slabeasca peste 25 de kilograme.

- Celebra cantareața Monica Anghel iși aniverseaza tatal, motiv de mare bucurie in familia sa. Ziua de 28 mai este una speciala pentru cantareața Monica Anghel. Artista iși aniverseaza tatal, de care este foarte atașata. Cu ocazia zilei de naștere a tatalui ei, Monica Anghel a transmis un mesaj emoționant,…

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru asigurarea unui climat de curatenie, ordine si siguranta publica.Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Constanta, in ultima perioada, lucratorii institutiei cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice…

- Tudor Chirila i-a anunțat pe fanii lui ce se intampla cu Teodora Buciu, fosta lui eleva de la Vocea Romaniei, dupa ce aceasta a caștigat concursul respectiv. In anul 2016, Teodora Buciu era o adolescenta de 17 ani care s-a inscris la concursul Vocea Romaniei, de la Pro TV. Teodora Buciu a ajuns in echipa…

- Teama de caini poate fi uneori o boala si nu doar o frica obisnuita. In aceste cazuri, tratamentul este de durata, deoarece omul are nevoie de timp pentru a se obisnui ca un caine sa fie in preajma sa.