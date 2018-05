Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi și un exemplu de urmat pentru multe generații. In ultima perioada, Monica Anghel a trecut printr-o serie de schimbari importante in viața sa, a adoptat un nou stil de viața și a reuțit sa slabeasca peste 25 de kilograme.…

- Indragita cantareața Monica Anghel trece printr-o perioada cu multe schimbari in viața sa și, in aceasta duminica, de la ora 15.45 este invitata Oanei Turcu, la Antena Stars, unde vorbește despre noul sau stil de viața și felul in care a reușit sa slabeasca peste 25 de kilograme.

- Indragita cantareata Monica Anghel trece printr-o perioada cu multe schimbari in viata sa si, in aceasta duminica, de la ora 15.45 este invitata Oanei Turcu, la Antena Stars, unde vorbeste despre noul sau stil de viata si felul in care a reusit sa slabeasca peste 25 de kilograme.

- Aurelian Temișan facea furori printre domnișoare, insa el a avut ochi doar pentru Monica Davidescu, femeia care i-a daruit o minune de fetița. Acum, micuta vrea sa le calce parinților pe urme.

- Ies la iveala noi detalii despre ceea ce s-a intamplat in casa Exatlon! Claudia Pavel a trait clipe frumoase la Exatlon, insa a avut parte și de cateva momente groaznice. Mai exact, vedeta despre care s-a spus ca ar fi avut o relație cu Catalin Cazacu s-a luptat cu o erupție pe piele, apoi cu o entorsa,…

- Un politist din Trupele Speciale, aflat in timpul liber, a fost implicat intr-un scandal in Mangalia, impreuna cu alti patru barbati. Astfel, conflictul a izbucnit din cauza unor neintelegeri in trafic. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a produs acest incident.

- Orașul Ulmeni este intr-o continua transformare atat la nivel de infrastructura cat și ca oportunitate pentru cei care doresc sa dezvolte proiecte la nivel local. Primarul Lucian Morar a menționat : “Avem 300 mii lei , bani alocați la rectificare pentru dezvoltarea proiectelor locale, de la Consiliul…

- Mara Banica, noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Daniel Ionașcu. Mara Banica a mers sa-l viziteze in spital pe bunul ei prieten și coleg, Daniel Ionașcu. Vedeta i-a transmis toate urarile de bine din partea fanilor și, in timpul intalnirii, cei doi s-au lasat fotografiați. Știind cat de ingrijorați…