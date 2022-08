Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a reușit sa slabeasca aproape 30 de kilograme, Monica Anghel a trecut și pe la cabinetul medicului estetician. La cei 51 de ani pe care ii are, artista a trecut printr-o transforamre radicala. Ce intervenții și-a facut vedeta la fața.

- Monica Anghel, care are 51 de ani, a trecut printr-o transformare radicala din punct de vedere fizic. Artista a slabit aproximativ 30 de kilograme și și-a facut și unele intervenții la fața. Pentru ego.ro , ea a dezvaluit de ce a vizitat cabinetul medicului estetician. Vedeta era nemulțumita de ridurile…

- Un accident rutier a avut loc in Mureșenii Bargaului, in aceasta seara. In accident au fost implicate șase persoane, dintre care doi copii. La locul incidentului au fost gasite șase victime, printre care și doi copii. O femeie implicata in accident a ramas blocata in mașina și a fost scoasa de catre…

- Monica Anghel a vorbit, recent, intr-un interviu, despre operațiile estetice pe care le-a facut pana in prezent, la cei 51 de ani ai sai. Monica Anghel și-a facut injecții cu botox Cantareața a dezvaluit ca și-a facut anumite ajustari la nivelul corpului. In urma cu doar cațiva ani, Monica Anghel...…

- La 51 de ani, Monica Anghel arata foarte bine și se simte foarte bine in pielea ei. Actrița a spus ce intervenții estetice și-a facut pana acum și neaga ca și-ar fi facut operație de micșorare a stomacului. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Monica Anghel a recunoscut fara sa ocoleasca subiectul…

- Monica Anghel se bucura de un trup de invidiat, iar multe persoane s-au intrebat daca a apelat sau nu la operații estetice. Artista a dezvaluit, fara ezitari, totul. Ce a marturisit indragita vedeta.

- 2021 a fost anul in care criminalitatea cibernetica a devenit preocuparea dominanta la nivel mondial pentru liderii de afaceri și directori executivi, pe fondul unui val de phishing, ransomware și atacuri DDOS care au cauzat daune in valoare de sute de milioane, daca nu de miliarde de dolari in intreaga…