- Monica Anghel, in varsta de 50 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Recent, aceasta a acordat un interviu, in cadrul caruia și-a spus parerea cu privire la muzica din trending-ul romanesc. „Din punctul meu de vedere, industria muzicala este afectata, mai departe nu știu. Poate…

- Industria cinematografica din Rusia este afectata de retragerea de pe piata locala a filmelor produse de cele cinci mari studiouri de la Hollywood - Disney, Universal, Sony, Warner Bros. si Paramount - in urma invaziei din Ucraina, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Sustinem industria auto din Romania si cautam cele mai bune solutii pentru depasirea situatiei dificile cu care aceasta se confrunta”, a declarat marti ministrul Economiei, Florin Spataru, aflat in vizita la Dacia Mioveni.

- Industria alimentara din Europa si Africa va fi ”profund destabilizata” de razboiul din Ucraina, a avertizat presedintele francez, Emmanuel Macron, vineri, intr-o conferinta de presa la Versailles, relateaza CNN.

- GRAV AFECTATA in ROMANIA, producția din industria auto, a mobilei și metalurgica, din cauza razboiului The post GRAV AFECTATA in ROMANIA, producția din industria auto, a mobilei și metalurgica, din cauza razboiului first appeared on Partener TV .

- Ileana Badiu a vorbit despre situația de coșmar in care se afla refugiații ucraineni și cei ramasi in urma sa lupte impotriva invadatorilor ruși. Actrița este una dintre persoanele publice care au intins o mana de ajutor victimelor razboiului și dezvaluie ca situația o afecteaza profund.

- Este doliu in lumea muzicii romanești! Cea mai importanta muzicoloaga contemporana din Romania, supranumita și cunoscuta sub numele de "mama lautarilor" a incetat din viața astazi! Despre cine este vorba, de fapt!