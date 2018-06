Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit șase luni de la moartea marei doamne a comediei romaneși Stela Popescu.(Console si accesorii gaming) Marea artista a fost comemorata de colegii de scena, chiar la Teatrul Consantin Tanase, unde și-a petrecut peste 40 de ani din viața.(CITEȘTE ȘI: LEGIȘTII AU FINALIZAT DUPA 6 LUNI AUTOPSIA…

- Toni Antohi este un munte de durere! Pierderea iubirii vieții lui l-a ingenuncheat. Barbatul Ionelei Prodan a luat o decizie radicala dupa moartea regretatei interprete. Artista a fost casatorita cu polițistul Traian Tanase, dar a ramas vaduva in 1992. La insistențele Anamariei și ale Ancai, fiicele…

- Maine se implinesc trei ani de la moartea Marioarei Zavoranu, iar fiica și ginerele sau ii fac parastas. Deși e cunoscuta pentru extravaganțe, indiferent de prilejul evenimentului, Oana Zavoranu iși dorește ceva extrem de discret de data aceasta. In cadrul unui interviu, soțul ei, Alex Ashraf, a facut…

- Michelle Knight a fost rapita de Ariel Castro și avea sa fie tinuța in casa acestuia vreme de 11 ani. Aceeași soarta au avut-o și alte doua tinere. Toate au fost violate in acea perioada. Knight traiește acum o viața normala, este casatorita, iar zilele trecute a aparut la un post de televiziune și…

- Ultima postare a Ioanei, fata de 18 ani care a fost ucisa de tatal ei, alaturi de mama și de frațiorul de 14 ani, este cutremuratoare! Tanara parca și-ar fi prevestit moartea. Ea a postat un selfie și un mesaj in care vorbește de trecerea in neființa. „Show me what I can’t see when the […] The post…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- ANAF este interesata, mai nou, de caștigurile romanilor din tranzacțiile cu monede virtuale. Problema este ca tranzactionarea criptomonedelor e un domeniu nou, incert si lipsit de reglementari, chiar si in alte state, iar identificarea veniturilor ce ar urma sa fie impozitate este extrem de anevoiasa.…