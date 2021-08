Stiri pe aceeasi tema

- Fumul degajat de incendiile masive de vegetatie din Siberia s-a raspandit in unele zone din Mongolia, inclusiv in capitala acestei tari, Ulan Bator, a anuntat miercuri Agentia Nationala de Meteorologie si Monitorizare a Mediului, informeaza Xinhua ''In ultimele zile, capitala si unele provincii din…

- Mongolia va impune o interdictie pe o perioada de trei ani pentru vanatoarea marmotelor, a anuntat miercuri Ministerul Mediului si Turismului, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Decizia a fost luata in scopul prevenirii raspandirii ciumei bubonice la populatia umana, dar si pentru determinarea…

- Parisul a amenințat ca va interzice inchirierea trotinetelor electrice daca nu sunt rezolvate problemele de siguranța, dupa moartea unei femei care a fost lovita de un astfel de vehicul pe trotuar, relateaza BBC.

- Ministerul Sanatatii MS , Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului MEAT si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor MMAP au emis un ordin comun privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS CoV 2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice.Ordinul…

- China a decis anularea sezonului de ascensiune de primavara pe partea tibetana a Muntelui Everest, din cauza temerilor legate de propagarea coronavirusului, a anuntat agentia Xinhua, citata de presa internationala, arata News.ro. Decizia a fost luata de Administratia Generala a Sportului si…

- Cu toate ca Romania a renunțat la cotele de vanatoare de cinci ani, iar normele europene ne obliga sa protejam specia ursului brun, vanarea acestuia continua sa fie nu doar o practica de recreere pentru unii, ci și o reala afacere pentru alții. Recent, ministrul mediului Barna Tanczos a anunțat ca derogarile…

- Prințul care l-a ucis pe ursul Arthur este criticat in Austria, țara in care traiește. Un deputat al Verzilor din landul in care locuiește prințul i-a cerut acestuia sa predea carnetul de vanator. Moartea ursului din Romania a declanșat o sumedenie de reacții, iar incidentul a fost relatat de presa…

- Zeci de comentarii și recenzii negative au fost postate de romani pe pagina Castelului din Riegersburg, Austria, care aparține prințului Emanuel de Liechenstein.Romanii au criticat uciderea ursului Arthur, considerat cel mai mare urs din Romania și posibil chiar din Europa, de catre prinț și au oferit…