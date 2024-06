Money.ro transmite LIVE pe pagina sa de Facebook conferința „The Challenge of AI” Money.ro transmite pe pagina sa de Facebook conferința „The Challenge of AI”, conferința pe care Master Communications International o organizeaza pe 11 și 12 iunie la WTC București. Hardy F. Schloer, unul din pionierii AI, vine la București și vorbește despre probocarile Inteligenței Artificiale. Puțeți urmari conferința LIVE aici Money.ro transmite pe pagina sa de Facebook conferința „The Challenge of AI”, conferința pe care Master Communications International o organizeaza pe 11 și 12 iunie la WTC București. Hardy F. Schloer, unul din pionierii AI, vine la București și vorbește despre probocarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

