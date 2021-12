Tot mai multe companii și persoane fizice acuza ca furnizorul de gaze naturale se comporta abuziv și ca nu reușesc sa rezolve aceasta situație, plangerile acestor lovindu-se de un zid de netrecut. In cele ce urmeaza Money.ro vine in sprijinul celor care susțin ca au probleme cu un model de sesizare catre Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), mai exact catre președintele acesteia, Dumitru Chirița. Acest model a fost elaborat in coladorare cu o casa de avocatura din București. Inainte de inceperea redactarii trebuie menționata catre cine este trimisa plangerea și in…