Moneybagg Yo a lansat mixatape-ul “Hard To Love”. Dupa ce a declanșat o furtuna de entuziasm și speculații cand a anunțat data lansarii sale – și la doi ani dupa cel mai recent proiect al sau – Bagg s-a intors mai concentrat ca niciodata. Mixtape-ul a fost precedat de o scrisoare lunga postata pe contul sau de Instagram. „Am caștigat și pierdut mai mult decat am crezut vreodata ca voi avea”, a scris Bagg, „și nu am avut alta ieșire sigura pentru toate emoțiile și gandurile intunecate care au venit cu asta, in afara de a face muzica.” Acest tip de onestitate este caracteristica definitorie a Hard…