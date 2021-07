Monedele virtuale – produse cu etichete înșelătoare Cele mai grozave, incredibile și uluitoare știri pe care le aflam de ceva timp încoace în domeniul financiar se refera la &"piața crypto&". Auzim de crypto-monede (&"crypto currencies), de salturile facute de Bitcoin , de fraude cripto care au dus la pierderi de miliarde de dolari, la disparițiile misterioase ale unor manageri de fonduri împreuna cu volatilizarea în neant a unor valori imense, consecvent blocarii accesului pe platformele pe care acestea se tranzacționau. Citim despre cum investitorii au ramas cu ochii în soare și cu portofelele digitale goale. Sau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unei explozii produse marti la o conducta de petrol din sud-vestul Iranului, anunta autoritatile iraniene, conform agentiei Reuters. Deflagratia s-a produs la o conducta de petrol a complexului de extractie Cheshmeh Khosh,…

- Leul a inceput saptamana printr-o evoluție calma, transferurile realizandu-se intr-un ecart ingust, in timp ce alte monede din regiune caștigau teren in fața celei unice. Cursul euro a crescut insesizabil, de la 4,9228 la 4,9230 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se efectuau intre 4,922 și 4,925…

- In perioada martie 2020 – martie 2021, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a primit peste 300 de reclamații de la clienții magazinelor Kaufland, care au anunțat lipsa prețurilor afișate la anumite produse, diferențe intre...

- HUGO, Guess și answear.LAB lanseaza 3 colecții speciale ediție limitata In perioada 6-16 mai vor fi reduceri de 25% la 50.000 de produse ANSWEAR va ajunge in 2021 la un portofoliu de 500 branduri Investiție de peste 9,5 milioane de euro in brandul ANSWEAR și in dezvoltarea gamei produse ANSWEAR, unul…

- Unul dintre cele mai reușite telefoane produse de Samsung, Galaxy S8, nu va mai primi update-uri de securitate fiindca au trecut patru ani de la lansare. S8 a fost lansat în aprilie 2017 și a fost un mare succes datorita bateriei, camerei și designului. Lansarea a venit într-un moment extrem…

- Peste 10.000 de case de marcat au fost conectate la sistemul informatic al Ministerului Finantelor - ANAF, in mai putin de o luna de la lansarea procedurii de conectare, potrivit ministrului de resort, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. "Dupa aproximativ o luna de la lansarea procedurii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara susține ca unele criptoactive sunt extrem de riscante și speculative , astfel incat consumatorii trebuie sa fie atenți la riscurile ridicate existente in cazul cumpararii sau deținerii acestor produse, inclusiv posibilitatea de a pierde toți banii investiți. …

- O cofetarie a lansat o gama de produse inspirate de vaccinurile impotriva Sars-Cov-2. Mousse-urile sunt decorate cu un strat colorat de jeleu. Fiecare culoare reprezinta un vaccin Covid-19: „Oricine le poate incerca, deoarece singurul efect secundar posibil ar fi un zambet pe fata”. O cofetarie…