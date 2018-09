Monedele emergente cad pe capete. Cat de rezistent poate fi leul?

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 septembrie, Trans Bus Buzau infiinteaza linia de autobuz numarul 12. Capete de linie vor fi cartierul Micro XIV si comuna Galbinasi. Consilierii judeteni au aprobat deja extinderea Trans Bus catre Galbinasi.

- Scriitorul Mihai Sora, unul dintre membrii grupului de initiativa al campaniei USR ”Fara penali in functii publice”, spune ca strangerea unui milion de semnaturi reprezinta dovada ca romanii se pot uni in jurul unor valori comune. El spune ca in Parlament va fi greu, „stiut fiind ca balaurul are multe…

- O comoara a fost descoperita la Iași, in curtea unei manastiri. Monedele de aur au fost gasite la restaurarea Manastirii Frumoasa, in pamant, alaturi de ramașițe umane. Arheologii cred ca au dat peste un mormant datat in perioada anilor 1500. Comoara descoperita la Iași, in curtea unei manastiri , a…

- Numarul persoanelor care isi vor pierde viata din cauza caniculei va creste semnificativ in unele regiuni ale lumii, pana in 2080, daca guvernantii nu vor lua masuri in cadrul politicilor legate de clima si sanatate, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marti, transmite Reuters. (Console si accesorii…

- Peter Sagan a castigat a treia etapa in editia din acest an a Turului Frantei, la sfarsitul unei curse care trebuia sa fie mai linistita dupa ”haosul” de pe Alpe d’Huez. Din punct de vedere al clasamentului general, intr-adevar a fost liniste, dar plutonul a avut din nou...

- Saptamana trecuta s-au inregistrat in cascada atentate la dictatori și puternicii zilei, subiecte ale atacurilor masive cu dispozitive explozibile, in asasinate cu puternic conținut politic și fara implicarea terorista clasica.

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, considera ca marea problema a criptomonedelor este increderea in emitent pentru ca nu se stie exact cine le emite si acest lucru reprezinta o problema de securitate. El a mai precizat ca este dificil de crezut ca monedele virtuale ar putea deveni…

- „Ne dorim sa aducem o atmosfera medievala, prin corturi amenajate ca pe vremuri, prin prezentarea de armament din acea epoca. Copiii vor putea incerca unelte din acele vremuri. Sa se familiarizeze cu acea epoca”, declara Zatyko Gyula, reprezentantul organizatorului Asociația Sf. Ladislau.…