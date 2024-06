Monedele digitale ale băncii centrale vor înlocui numerarul? Amenințarea pentru dolarul american Economiile digitale necesita monede digitale. Evoluțiile și inovațiile tehnologice au transformat peisajul sistemelor de plați in ultimul deceniu, cu un impuls suplimentar din cauza pandemiei. Plațile personale, guvernamentale și ale intreprinderilor au trecut de la plațile in bani gheața la cele online și digitale, adoptand FinTech (de exemplu, pentru tranzacțiile de pe piețele financiare, creditare, […] The post Monedele digitale ale bancii centrale vor inlocui numerarul? Amenințarea pentru dolarul american first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, vineri, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara:MONEDA SIMBOL RON1 Euro EUR 4,97671 Dolar american USD 4,58981 Dolar australian AUD 3,04931 Leva bulgareasca BGN 2,54451 Dolar canadian CAD 3,36251 Franc elvetian CHF 5,06561

- Leul s-a depreciat, miercuri, in tranzacțiile de la Banca Naționala a Romaniei (BNR), fața de moneda unica europeana și dolarul american. BNR a anunțat un curs de referința de 4,9762 lei pentru un euro, de la un curs de 4,9759 lei, inregistrat marți. Dolarul a ajuns la 4,5851 lei, de la un curs de 4,5755…

- Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, miercuri, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara:MONEDA SIMBOL RON1 Euro EUR 4,97651 Dolar american USD 4,59601 Dolar australian AUD 3,05371 Leva bulgareasca BGN 2,54441 Dolar canadian CAD 3,37221 Franc elvetian CHF 5,07731

- Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, luni, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara:MONEDA SIMBOL RON1 Euro EUR 4,97651 Dolar american USD 4,61561 Dolar australian AUD 3,04931 Leva bulgareasca BGN 2,54441 Dolar canadian CAD 3,37421 Franc elvetian CHF 5,08921

- Yenul japonez a scazut luni, pe pietele asiatice, la 160 de unitati in raport cu dolarul american si a atins pentru scurt timp 160,03 de unitati fata de dolar, cel mai slab nivel din aprilie 1990, cand a ajuns la 160,15, conform datelor FactSet, citate de CNBC, scrie news.ro.

- Moneda si-a revenit ulterior, fiind tranzactionata in jurul valorii de 156,5 de unitati fata de dolar. Commonwealth Bank of Australia a declarat ca Ministerul de Finante al Japoniei urmeaza sa publice marti statisticile sale de interventie pe piata in perioada 28 martie – 26 aprilie. Totusi, a spus:…

- Revolut, fintech-ul global cu peste 40 de milioane de clienți la nivel global, din care peste 3,5 milioane de clienți in Romania, prezinta primul sau raport global despre tendințele inregistrate in 2023, in materie de fraude și scam-uri, avand la baza datele interne analizate de companie. Revolut le…

- ”Personal, cred ca este posibila reducerea dobanzilor de patru ori in acest an, cu cate 0,25 de puncte procentuale”, a declarat Stournaras. Cu toate acestea, nu toata lumea din BCE a impartasit inca aceasta opinie. ”Unii colegi sunt mai sceptici si cred ca reducerea dobanziloe ar trebui sa fie mai moderata”,…