Monede antice, găsite într-o pădure de lângă București (FOTO) Peste 200 de monede din era precreștina au fost gasite, la finalul saptamanii trecute, de un cautator autorizat de metale, in Padurea Raioasa, din județul Ilfov. Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați in mod direct, de catre o persoana, autorizata ca posesor al unui detector de metale, ca a descoperit in Padurea Raioasa, mai multe monede antice, care se aflau intr-un vas de ceramica. Acesta a susținut ca monedele dateaza din era precreștina, aproximativ sec.III i.Hr. Au fost inventariate monedele și s-a stabilit ca in vasul respectiv se aflau 139 tetradrahme și 71 monede Ilyria – Apollonia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de monede din era precreștina au fost gasite, sambata, de un cautator autorizat de metale, in Padurea Raioasa, din județul Ilfov. Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați in mod direct, de catre o persoana, autorizata ca posesor al unui detector de metale, ca a descoperit in Padurea…

- Un barbat din Buftea a dat lovitura vietii in timp ce se „juca” cu un detector de metale. El a gasit peste doua sute de monede antice, susceptibile a fi din era precrestina. „Politistii orasului Buftea au fost sesizati in mod direct, de catre o persoana, autorizata ca posesor al unui detector de metale,…

- Potrivit sursei citate, sambata, 29 mai.a.c., polițiștii orașului Buftea au fost sesizați de o persoana autorizata ca posesor al unui detector de metale cu privire la faptul ca, la aceeași data, a descoperit in Padurea Raioasa, mai multe monede antice, care se aflau intr-un vas de ceramica, și despre…

- Monedele descoperite de polițiștii orașului Buftea urmeaza sa fie predate autoritatilor competente, informeaza Poliția Romana. Barbatul care a anunțat poliția despre descoperirea sa poate incasa pana la 40% din valoare monedelor, dupa ce specialiștii vor evalua obiectele. Polițiștii orașului Buftea…

- Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați de o persoana care a descoperit, sambata, cu ajutorul unui detector de metale, 210 tetradrahme și monede din perioada antica, precreștina, in Padurea Raioasa.

- Peste doua sute de monede antice, susceptibile a fi din era precrestina, au fost descoperite la Buftea de un detinator de detector de metale. ”Astazi, 29 mai.a.c., politistii orasului Buftea au fost sesizati in mod direct, de catre o persoana, autorizata ca posesor al unui detector de metale,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit, luni, intr-un autobuz din București. Polițiștii au deschis un dosar penal de moarte suspecta. Barbatului i s-ar fi facut rau in autobuz, in apropiere de Piața Delfinului. La fața locului a fost chemata o ambulanța cu paramedici, insa barbatul nu a mai putut…

- O mașina a luat foc cel mai probabil in mers, vineri noaptea, pe Bulevardul Banu Manta, din Capitala, iar focul s-a extins la alte trei mașini parcare in apropiere. Situația este cercetata de polițiști, intrucat nu a fost gasit proprietarul mașinii de la care a izbucnit focul. Mașina de la care a izbucnit…