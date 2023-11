Moneda veche care se vinde cu aproape 10.000 de lei pe OLX. Tu o ai acasă? Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca monedele și bancnotele vechi sunt la mare cautare, iar colecționarii cauta sa le cumpere pe site-urile de anunțuri din Romania. Ei bine, exista o moneda veche care se vinde cu suma de aproape 10.000 de lei pe OLX. Tu o ai acasa? Ar trebui sa verifici daca o ai in locuința, pentru a o vinde cu 2.000 de euro pe site-urile de anunțuri din țara noastra. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O moneda veche, pe care foarte puțini romani o mai dețin, a fost scoasa la vanzare cu o suma de mii de lei. Daca vrei sa-ți marești veniturile financiare in aceasta luna, trebuie neaparat sa o cauți prin sertarele dulapurilor vechi din locuința. Afla in randurile de mai jos despre ce este vorba concret.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca monedele și bancnotele vechi se vand cu sume fabuloase pe site-urile de anunțuri din Romania, iar colecționarii le cauta zilnic pentru a le cumpara. Ei bine, in acest articol iți vom vorbi despre bancnota care se vinde cu suma de 6.000 de lei pe OLX. Tu…

- Inca de pe vremea cand eram copii, vedeam intr-una din camerele bunicilor, sau chiar in sufrageria parinților un vechi obiect decorativ, nelipsit din casele multor romani. Este vorba de omniprezentul covor de pe peretele de deasupra patului reprezentand „Rapirea din Serai”. Puțini romani știu insa ca…

- O bancnota veche, emisa pe piața economica din Romania in urma cu peste doua decenii, face furori in randul colecționarilor. Astazi se vinde la preț de garsoniera. Unii vanzatori nu accepta negocierea valorii sale. Afla in randurile de mai jos despre ce bancnota veche este vorba. Foto Bancnota rara,…

- Nu mai este un secret faptul ca te poți imbogoți prin intermediul monedelor puse la vanzare pe OLX. Fara sa știi, acestea iți pot aduce sume frumoase de bani. Mai nou, o moneda de 20 de lei din anul 1991 face furori printre colecționari. Iata ce suma de bani poți obține din vanzarea acesteia. Moneda…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca monedele și bancnotele vechi se vand cu sume impresionante pe site-urile de anunțuri din Romania. Ei bine, astazi iți vom prezenta o moneda din anul 1944 care se vinde cu o suma mare pe OLX. Iata cum arata aceasta piesa veche, dar și care este prețul ei!

- Un vanzator de bani vechi le-a dat idei de imbogațire celorlalți romani cu un anunț postat pe OLX. Care este moneda din Romania care se vinde cu 25.000 de euro. Caut-o și tu prin dulapurile de acasa, te poate imbogați. Daca ai moneda asta prin casa, ți-a pus Dumnezeu mana in cap. Valoreaza 25 de […]…

- Nu mai este un secret faptul ca romanii care au acasa o bancnote vechi și monede se pot imbogați. In ultimul timp, acestea sunt tot mai vanate de catre de colecționari. Daca ai o bancnota de 5000 de lei te poți imbogați. Iata la ce preț se vinde! Prețul la care se vinde bancnota In […] The post Bancnota…