- Dolarul american a ajuns aproape la acelasi nivel cu moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru marti un curs de 19 lei si 26 de bani pentru un dolar si de 19 lei si 24 de bani pentru un euro.

- Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Moneda europeana, care a intrat in circulatie in ianuarie 2002, a valorat miercuri, pentru o perioada scurta de timp, mai putin de un dolar, o situatie nemaiintalnita in ultimii aproape 20 de ani, transmite Reuters. Rationalizarea gazelor si o posibila recesiune sunt principalele motive pentru care…

- Moneda unica europeana a coborat, luni, la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, pana la paritatea cu dolarul american. Cursul de schimb dintre euro și dolarul american este aproape identic, dupa ce moneda unica europeana a ajuns la valoarea de 1,004 dolari americani, luni dupa-amiaza, in scadere…

- Cea mai mare conducta care transporta gaze rusesti in Germania, Nord Stream 1, a intrat luni in intretinerea anuala, debitele urmand sa se opreasca timp de 10 zile. Guvernele, pietele si companiile sunt ingrijorate ca inchiderea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina. ”Cea mai importanta…

- Se apropie recesiunea pentru economia europeana: Dolarul, aproape la paritate cu euro Se apropie recesiunea pentru economia europeana: Dolarul, aproape la paritate cu euro Pe masura ce riscurile de recesiune globala cresc, cererea mare de dolari a afectat alte valute, in special euro comparativ cu majoritatea…

- Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana,…

- Ieri moneda europeana a mai scazut, in raport cu leul, dupa intervenția BNR pe piața de valuta. Cotația zilei de ieri, negativa pentru euro, a adus o aparenta stabilitate monetara pentru leu. De cealalta parte, bursele internaționale au inregistrat ieri noi fluctuații, pe fondul actualei crize. Pe…